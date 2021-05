Maneskin, Damiano è un rocker innamorato

I Maneskin, che da sempre portano avanti la bandiera della libertà sentimentale, tengono sempre ben celata la loro vita privata, non svelando i propri amori. Ma come tutti i rocker hanno un cuore di velluto. Sul suo profilo Instagram c’è una foto che non lascia più dubbi: Damiano, voce dei Maneskin, non è single. “Dopo quasi 4 anni si può dire, no?”, ha scritto nello scatto in cui abbraccia Giorgia Soleri, influencer da più di 120mila follower.

La pagina dedicata al mondo dei social e dei creators Webboh ha raggruppato alcuni indizi che risalgono addirittura a 2 anni fa e che già avevano fatto intendere che tra Damiano e Giorgia ci fosse qualcosa. Innanzitutto il frontman della band vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo è seguito da 1 milione di follower e ne segue a sua volta solo una sessantina, tra cui proprio Giorgia. A maggio 2019 poi la coppia era stata paparazzata da Novella 2000 mentre nell’agosto 2020 erano in vacanza insieme a Siena. Non basta? Entrambi avrebbero sul braccio lo stesso tatuaggio “same team”. Infine, circa un mese fa Damiano aveva pubblicato su Instagram uno scatto in cui si intravedeva alle sue spalle una coperta a righe bianche e nere, la stessa che si può notare in uno scatto pubblicato dalla ragazza. Tre indizi fanno una prova.

Intanto è scattato il conto alla rovescia per la 65^ edizione dell’Eurovision song contest. La kermesse musicale si svolgerà il 18, 20 e 22 al centro congressi Ahoy a Rotterdam, nei Paesi Bassi. Sarà un evento particolarmente sentito dopo l’annuncio della cancellazione della gara dell’anno scorso a causa della pandemia da Coronavirus. Per il 2021 si prevede uno svolgimento regolare con pubblico dal vivo ma in numero ridotto rispetto alla capienza della location in modo da rispettare le norme di distanziamento sociale. A rappresentare l’Italia concorrerà proprio il gruppo dei giovanissimi rocker Maneskin, vincitori dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.