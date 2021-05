I Coldplay hanno suonato per la prima volta "Higher power" dal vivo. VIDEO

I Coldplay hanno suonato per la prima volta "Highwer power" dal vivo. Ieri sera la band capitanata da Chris Martin è stata ospite dell'ultima puntata del talent show "American Idol", negli Usa, tutta a tema Coldplay. Il frontman ha indossato eccezionalmente i panni di coach dei concorrenti del programma e insieme ai suoi compagni di band ha poi fatto ascoltare per la prima volta il nuovo singolo, uscito lo scorso venerdì e lanciato con un collegamento con la Stazione Spaziale Internazionale. Ecco il video della performance:

Sfere sospese sopra le teste di Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman e Will Champion e luci colorate: la scenografia dell'esibizione dei Coldplay ad "American Idol" sulle note di "Higher power" è sembrata un'allusione a quello che, secondo le indiscrezioni, è il titolo del nuovo album in studio del gruppo, "Music of the spheres". Sull'ideale seguito di "Everyday life" Martin, in un'intervista concessa per l'uscita della nuova canzone, si è divertito a disorientare i fan: "Potrebbe non non non non non non non esserci, potrebbe non esserci un album non nuovo", ha detto il frontman dei Coldplay.

"Higher power" è stata prodotta da Max Martin, hitmaker già al servizio di popstar come Britney Spears, Katy Perry, The Weeknd e Justin Timberlake. Domani i Coldplay si esibiranno ai Brit Awards: stando alle anticipazioni, la band - che nel 2019 annunciò la decisione di sospendere i tour fino a che fare concerti in giro per il mondo non sarebbe stato "sostenibile per l'ambiente" - suonerà da un barcone sul Tamigi. E il 22 maggio appuntamento con l'edizione digitale del festival di Glastonbury.