E' ufficiale: Believe sta per quotarsi

In un comunicato ufficiale Believe ha confermato quanto da tempo circolava circa la sua possibile quotazione in borsa, specificando che ha avviato le pratiche per la sua prossima IPO (Initial Public Offering). Believe sarà una public company presso l'Euronext di Parigi ed ha ricevuto l'approvazione dei documenti necessari dalla French Autorité des marchés financiers (AMF), l'equivalente della nostra Consob.