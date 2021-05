Twitter, in attivazione la funzione ‘Tip jar’ per Bandcamp e Patreon

L’emergenza sanitaria ha dimostrato quanto il supporto diretto da parte del pubblico possa essere fondamentale, specie per gli artisti emergenti e indipendenti: alla luce delle tendenze registrate negli ultimi mesi Twitter ha scelto di impegnarsi concretamente attivando - per ora solo nella propria versione anglofona - un nuovo tool battezzato “Tip jar” - traducibile più o meno come “barattolo per le mance” - che permetterà agli utenti di donare denaro a creator e artisti attivi su altre piattaforme come Bandcamp e Patreon - oltre che Cash App, PayPal e Venmo.