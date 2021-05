Clubhouse, c’è finalmente la versione per Android (ma solo in beta, negli USA)

Dopo oltre un anno di esclusiva per i sistemi operativi mobile di casa Apple, Clubhouse - il social network di drop in audio la cui espansione, secondo una statistica pubblica da Sensor Tower, sarebbe già in fase di regressione - è pronto ad aprirsi ad Android: la società sviluppatrice della piattaforma ha fatto sapere di aver reso disponibile una versione beta dell’app dedicata ai dispositivi appoggiati sulla tecnologia di Google, disponibile per il momento nei soli Stati Uniti.