Concerti e ripartenza, Live Nation sta vendendo biglietti 'più velocemente che mai'

Quei nove miliardi in meno - il -79% su base annua - registrati nel bilancio del primo trimestre 2021 non preoccupano Michael Rapino, presidente e ceo di Live Nation, multinazionale americana che cura gli interessi dal vivo di big come U2, Madonna, Jay-Z e altre stelle di prima grandezza del panorama musicale internazionale: secondo il manager, dopo un anno catastrofico per l’intera industria dell’intrattenimento dal vivo si stanno iniziando a vedere - in termini di richieste al botteghino - “effetti di una significativa domanda rimasta fino a oggi repressa”.