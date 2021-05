Chris Martin venne scaricato dal primo amore e trovò conforto nella cioccolata

Chris Martin ha rivelato, durante una intervista a BBC Radio 2, che una volta, negli anni Novanta quando lavorava come cassiere nella catena Kwik Save, venne accusato di avere rubato 30 sterline e minacciato di venire licenziato.



Il frontman dei Coldplay ha tenuto a ricordare cosa accadde, specificando che non aveva rubato: 'Lavoravo in un supermercato chiamato Kwik Save alla fine degli anni '90.

Io non bevo, non fumo né gioco alla lotteria, quindi mi mettono al bancone degli alcolici e delle sigarette dove si vendono anche i gratta e vinci e in qualche modo mi scoraggiano. Solo il mio manager, il signor White, si ricorderà di me da allora, mi ha accusato di avere rubato il mio primo giorno. Disse che dalla cassa mancavano 30 sterline e per non fare sì che accadesse di nuovo, io non li avevo presi accidenti. Non ho rubato.”.



Evidentemente in vena di confidenze personali Chris Martin ha ricordato anche quando venne scaricato dal suo primo amore: “Una volta sono stato scaricato e da lì è iniziata la mia dipendenza dalla cioccolata. Era il 1994, ero abbastanza religioso e non sapevo necessariamente cosa fare in termini di relazioni. Una ragazza aveva gentilmente accettato di uscire con me ma, dopo non molto tempo, mi ha portato al bar e io avevo appena preso delle mini uova dal supermercato, chi non ama le mini uova? Mi ha fatto sedere e mi ha detto, 'Non credo che possa funzionare, quindi restiamo solo amici. Io dissi, "beh, almeno ho il cioccolato".

Il 44enne musicista nato a Exeter ha anche rivelato che la pandemia e il lockdown lo hanno costretto a riflettere sul suo rapporto con la fama. "L'anno scorso mi ha aperto gli occhi. Ho pensato, 'Chi sono io senza il Wembley Stadium? In questo periodo della mia vita sto cercando di non attaccarmi troppo all'essere una pop star. Sto cercando di non avere autostima dalla convalida esterna.”

Il 7 maggio i Coldplay hanno pubblicato il nuovo singolo "Higher Power".