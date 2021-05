Robert Fripp e Toyah, omaggiano Keith Flint dei Prodigy. Video.

E' ormai una piacevole abitudine quella di Robert Fripp e della moglie Toyah Willcox di allietare le domeniche degli amanti del rock e del divertimento rivisitando un brano alla loro colorata maniera dal tinello della loro casa. Prima in coppia, da qualche tempo a questa parte in compagnia del chitarrista mascherato Sidney Jake.

La scorsa settimana il terzetto si era misurato con la cover di “Barracuda”, classico degli Heart, quest'oggi, cambiando totalmente genere, dedicano il loro 'Sunday Lunch' a “Firestarter”, la hit dei Prodigy pubblicata nel 1997 nell'album “The Fat of the Land”.

Toyah questa domenica si è presentata vestita con un abito rosso trasparente e con una cresta di capelli a punta in omaggio a Keith Flint, il frontman della band techno-punk britannica scomparso il 4 marzo 2019. La vera sorpresa però la riserva il solitamente più compassato Robert Fripp che, abbandonata la classica 'divisa' camicia cravatta e gilet, sfoggia capelli rasati con una leggera cresta e il viso truccato.

Del resto lo spettatore era stato avvertito all'inizio della clip da una sovrascritta: “Il nostro trio di cucina preferito come non lo avete mai visto prima e come non lo vedrete più”.