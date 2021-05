La canzone che Elton John non ha più voglia di suonare

Ogni musicista ha in repertorio un brano, spesso di grande successo o forse proprio a causa del grande successo, che non ama in maniera particolare. La canzone che è venuta a nausea a Elton John è "Crocodile Rock". Il musicista britannico non ama molto la sua hit del 1972 e si è ripromesso che non la eseguirà mai più una volta che avrà portato a termine il suo 'Farewell Yellow Brick Road Tour' che – salvo imprevisti - chiuderà i battenti nel 2023.

Elton John ha rivelato questa sua 'antipatia' rispondendo a una domanda postagli dal calciatore del 'suo' Watford Troy Deeney per il podcast gestito dallo sportivo, 'Deeney Talks' che gli ha chiesto se esisteva una canzone da cui "non può sfuggire", questa la risposta: "L'ultima volta che dovrò cantare “Crocodile Rock” probabilmente organizzerò una festa. Ma la gente ama ascoltarla. È stata scritta come fosse una specie di scherzo, come un pastiche, ed è diventata un grande successo che la gente ama cantare. Quindi, chi sono io per dire, 'Non la voglio suonare', perché io suono per divertire e intrattenere la gente. Ma devo dire che quando sarà finito l'ultimo spettacolo alla chiusura del tour non la canterò mai più".In precedenza la 74enne popstar aveva dichiarato che si sarebbe "ucciso" se avesse dovuto eseguire ancora quella canzone una volta ripreso il tour dopo la pandemia di coronavirus e ha lasciato intendere che, mandati in archivio i tour, si dedicherà a brani meno noti. “Sono fortunato ad avere così tante grandi canzoni da suonare ogni sera. Ma giunge un momento in cui pensi, 'Non le voglio suonare più'. Ci sono cose come “Original Sin” oppure “(Gotta Get A) Meal Ticket” che non ho mai suonato, comunque non abbastanza. Ma se devo tornare indietro e suonare di nuovo “Crocodile Rock”, mi ammazzo. Quindi, dopo aver finito questo tour, non voglio più suonare qualcuna di queste canzoni."