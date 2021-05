Pop Smoke venne ucciso da un quindicenne per il suo Rolex

Il 19 febbraio 2020 a Los Angeles venne ucciso il 20enne rapper newyorkese Pop Smoke. A distanza di oltre un anno da quel giorno sono emersi nuovi dettagli forniti dalle forze di polizia.

La scorsa estate sono state arrestate cinque persone in relazione alla morte di Pop Smoke, il cui vero nome era Bashar Barakah Jackson. All'epoca la polizia dichiarò che degli intrusi mascherati avevano preso d'assalto il suo Airbnb a Los Angeles e, una volta entrati gli avevano sparato uccidendolo. Come riporta il New York Daily News, il detective della polizia di Los Angeles Carlos Camacho ha testimoniato venerdì scorso che l'assassino aveva 15 anni.



Secondo la testimonianza resa da Camacho durante un'udienza preliminare per un sospetto coinvolto nelle indagini, il ventenne Corey Walker, che è difeso dall'ex procuratore di O.J. Simpson Christopher Darden, gli aggressori avevano messo nel mirino Pop Smoke con l'intenzione di rubargli un orologio Rolex tempestato di diamanti che gli avevano visto indossare nei vari messaggi pubblicati dal rapper sui suoi social media. Orologio che hanno poi rivenduto per 2.000 dollari.

Il detective ha dichiarato che Pop Smoke stava facendo la doccia quando i sospetti sono penetrati nel suo Airbnb alle quattro del mattino. Questi all'inizio avrebbe eseguito le richieste degli aggressori, ma che poi è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco quando ha tentato di avventarsi contro di loro. Camacho ha dichiarato inoltre che sia il presunto assassino che Corey Walker, che stava aspettando in una automobile al di fuori dell'appartamento in strada, hanno confessato l'omicidio in conversazioni registrate segretamente con degli informatori in prigione.