Yngwie Malmsteen, ecco il singolo "Wolves at the Gate"

Yngwie Malmsteen ha pubblicato "Wolves at the Gate", il primo singolo del nuovo album in studio intitolato “Parabellum” che raggiugerà il mercato il prossimo 23 luglio. "Wolves at the Gate" è uno dei quattro brani del disco a non essere strumentale.

Sul criterio di scelta che adopera il musicista svedese per decidere quali brani saranno degli strumentali e quali, invece, avranno anche un testo ha dichiarato: “Mi piace riascoltare quello che ho fatto in automobile. A volte mi ritrovo a cantare su quello che doveva essere uno strumentale. È allora che mi rendo conto che la canzone ha bisogno della voce. Succede anche il contrario."



Malmsteen spiega che tutto quanto il disco è suonato con la chitarra.

“Posso assicurare che, sebbene possa sembrare che ci siano le tastiere, tutto è stato fatto da me alla chitarra. Anche quella che suona come un'introduzione al piano in "Wolves at the Door", il brano di apertura, è stata suonata con la chitarra". Nel brano Yngwie accenna a Niccolò Paganini: "È il genere di cose che amo fare. È il mio modo di rendergli omaggio.".



Continua ancora parlando con Loudwire: “Cerco sempre di spingermi più in là in ogni album che faccio e provo cose sempre più estreme. Questa volta ciò che mi ha aiutato è che non sono stato in giro a causa della pandemia. Questo significa che potevo avere più tempo da passare in studio, sia per scrivere che per registrare. Poiché di solito sono sempre in tour, il che è fantastico, non ho avuto il lusso di poter passare molto tempo a lavorare su della nuova musica per oltre venti anni. Ma improvvisamente non avevo più pressioni su quel fronte. Penso che l'album ne abbia beneficiato enormemente."



Per l'artwork dell'album Malmsteen ha chiesto a David Benegas. Il ritratto è stato creato elaborando un servizio fotografico fatto con Mark Weiss. "Il dipinto è enorme e abbiamo avuto l'idea di usarlo per raccogliere fondi per la April Way Children's Foundation". Il ritratto sarà infatti messo all'asta per sostenere i bambini che sono in affido.

A proposito del suo album il 57enne musicista nato a Stoccolma consiglia di godersi l'album nel suo insieme piuttosto che ascoltare un brano qui e uno lì.

“Per me è fondamentale avere passione per la musica che faccio. Sono il tipo di persona che vive il momento. Volevo che questo album avesse un'atmosfera gioiosa e spontanea. Spero che la gente metta questo disco all'inizio e lo ascolti fino alla fine, dall'inizio alla fine. L'ho registrato come un'opera d'arte singola. Non come una raccolta di dieci brani che potete ascoltare nell'ordine che desiderate. Considero questo album come un flusso naturale dall'inizio alla fine. Non deve essere tagliato in piccoli pezzi. Voglio che i fan provino il piacere che ho avuto io nel realizzarlo". .

Tracklist:

1 Blue Lightning

2 Foxey Lady

3 Demon’s Eye

4 1911 Strut

5 Blue Jean Blues

6 Purple Haze

7 While My Guitar Gently Weeps

8 Sun’s Up Top’s Down

9 Peace, Please

10 Paint It Black

11 Smoke on the Water

12 Forever Man