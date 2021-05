Alex Van Halen ricorda il fratello Eddie nel giorno del suo compleanno

“First birthday without you, Ed. The view from my drum set will never be the same. VH forever!”

- Alex Van Halen, May 8th, 2021#VanHalenForever #AlexVanHalen #EddieVanHalen #VanHalenBrothers #TheMightyVanHalen #VanHalen #EVHForever #EVHRIP pic.twitter.com/DLQxh9tjOz