Liberato: guarda il video del nuovo singolo “E te veng' a piglià”

Le ultime notizie riguardanti Liberato, il cantante senza volto, risalivano alla fine dello scorso mese di marzo quando, per l'ennesima volta, veniva annunciato uno slittamento in avanti, fino all'aprile 2022, dei due concerti programmati al Mediolanum Forum di Assago, nelle immediate vicinanze di Milano, che avrebbero dovuto originariamente tenersi nell'aprile del 2020.

Ora l'interprete partenopeo torna a fare parlare di sé perché ha pubblicato il nuovo singolo, con relativo video, “E te veng' a piglià”. Sul suo canale YouTube, dove è stata caricata la clip si consiglia, per la visione e l'ascolto: 'Chiavatell' int'e rrecchie a volume schifoso'.

La data della uscita della nuova canzone di Liberato non è del tutto casuale. “Nove maggio” è infatti il titolo del suo primo singolo pubblicato nell'inverno del 2017.