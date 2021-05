Lloyd Price è morto, addio a un pioniere dell’r’n’b

È morto a 88 anni Lloyd Price, cantante americano considerato uno dei pionieri del genere r’n’b. Nato a New Orleans nel 1933, conosciuto anche con il nome d’arte di Mr Personality, Price è stato un artista determinante nella diffusione del rhythm&blues negli anni 50: in quel periodo ha conquistato quattro primi posti in classifica, facendosi conoscere con successi come "Lawdy Miss Clawdy", uscita nel 1952, "I’m Going to Get Married" e "Personality ", entrambe in cima alle hit parade nel 1959. Proprio quest’ultimo brano gli valse il soprannome di "Mr Personality" e divenne popolare al punto da dare origine a un centinaio di cover, tra cui una versione italiana, "Personalità", cantata da Mina e Caterina Valente, oltre che da Renzo Arbore.

La notizia della scomparsa del cantante è stata data su Facebook dal presidente della Maxwell Entertainment Rickey Poppell, secondo cui Price da alcuni anni combatteva con l’aggravarsi di problemi di salute. Nel 1998 l'artista era stato inserito nella rock’n’roll Hall of Fame: in occasione del riconoscimento, aveva parlato del suo ruolo nel contribuire a far conoscere la musica black a un’audience più ampia negli States.