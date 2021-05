I Rammstein mettono all'asta i loro dischi di platino per beneficenza

I Rammstein hanno lanciato una nuova asta per supportare varie associazioni impegnate nel campo della solidarietà. La band ha deciso infatti di mettere all’asta una serie di premi e onorificenze, come dischi di platino e altro, e devolvere il ricavato. Il primo oggetto in vendita è il Disco di Platino ricevuto dal chitarrista Paul Landers per l’album “Herzleid” del 1995.

La band dichiara:“I Rammstein mettono all’asta i dischi d’oro e di platino per una buona causa. Ordinati per album, i riconoscimenti saranno messi all’asta nei prossimi mesi. Ogni volta destineremo le donazioni a diverse organizzazioni. L’asta inizia oggi con il disco di platino di Paul per l’album ‘Herzeleid‘, uno dei primi riconoscimenti nella storia della band”.

I Rammstein hanno fatto sapere che il tour europeo di Till Lindemann e soci, compresa la data italiana inizialmente programmata per il 13 luglio 2020 e successivamente rischedulata al 13 luglio 2021, è posticipato all’anno venturo a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria da Coronavirus.

La band tedesca, che per colpa della pandemia già lo scorso anno si era vista costretta a rimandare i suoi concerti in programma in Europa, recupererà gli appuntamenti con i fan europei a partire dal 20 maggio 2022. La formazione industrial metal darà il via alla tournée europea con lo show di Liepzig e farà tappa in Italia il 12 luglio 2022 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Come da comunicato stampa diffuso da Vertigo, i biglietti acquistati in precedenza rimarranno validi per la nuova data del 2022.