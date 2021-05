37 anni fa usciva un disco "Legend(ario)"

L’8 maggio 1984, tre anni dopo la morte dell’icona della reggae music Bob Marley avvenuta l'11 maggio 1981, usciva la raccolta postuma “Legend”, l’album reggae più venduto di sempre. Nonostante le critiche ricevute da chi ha additato il disco come un’arbitraria selezione che ha lasciato fuori i brani più impegnati di Robert Nesta Marley, rendendo la sua musica “innocua” e digeribile anche da chi non mastica i temi di protesta dell’artista giamaicano, “Legend” riunisce tutti i maggiori successi della voce di “No Woman, No Cry” e dei suoi Wailers, i grandi classici che hanno sdoganato il reggae per piazzarsi nelle classifiche internazionali, costringendo il mondo a prestare non poca attenzione all’esile e geniale musicista di Trenchtown.

Dieci dei brani di “Legend” – inizialmente pubblicato in versione vinile e cassetta e più tardi in diversi formati e in edizione deluxe – hanno fatto la loro bella figura nella classifica britannica, all’epoca in cui – con Marley ancora in vita – uscirono, piazzandosi nella Top 40 dell’Official Charts Company britannica. Di tutti i brani del disco, andiamo a riascoltare proprio quelli, in ordine cronologico. La prima hit è del 1975: riuscite a indovinarla?

"No Woman, No Cry" (1975)

"Exodus" (1977)

"Waiting in Vain" (1977)

"Jammin'" (1977)

"Punky Reggae Party" (1977)

"Is This Love" (1978)

"Satisfy My Soul" (1978)

"So Much Trouble In The World" (1979)

"Could You Be Loved" (1980)

"Three Little Birds" (1980)