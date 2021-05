Queen, in un video la storia del live all'Odeon Hammersmith di Londra

I Queen hanno pubblicato una nuova puntata della loro serie in streaming The Greatest. Questa settimana la band inglese viene raccontata attraverso la storia delle loro prima esibizione live in diretta radio e televisiva: lo storico concerto all'Odeon Hammersmith di Londra del 1975.

Con video inediti e rarità dell'epoca, questa puntata dell serie The Greatest ci racconta "A Night At The Odeon": siamo nel 1975, è la vigilia di Natale e i Queen si stanno preparando ad un'esibizione che avrebbe cambiato per sempre la loro vita personale e artistica: la prima volta in concerto dal vivo di fronte a un pubblico di milioni di spettatori di TV e radio. La band in quel periodo era a riposo dopo aver vissuto un anno incessante tra studio di registrazione e tour, ma era anche il momento di maggior successo della loro carriera: quindi decisero di tornare di corsa a Londra per suonare al prestigioso Hammersmith Odeon.

Lo show "A Night At The Odeon" fu un passo fondamentale per la band, dando la possibilità a Freddie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor di esibirsi davanti al più grande pubblico della loro carriera fino a quel momento. Il concerto venne trasmesso in contemporanea su BBC TV e su BBC Radio 1, portando il gruppo in milioni di case in tutta la nazione e incoronando i Queen come la più grande rock band di quel momento nel Regno Unito.