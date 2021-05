Come Avid Techonology cavalca e domina la “creators economy”

Avid Technology, per anni focalizzata sulla produzione di strumenti audio e video professionali e destinati per lo più agli studi di produzione, ha cavalcato l’onda della trasformazione del settore come pochi altri protagonisti. La crescita della domanda di video online da parte dei consumatori finali è stata un carburante anziché una zavorra, un incentivo anziché un freno, ed ora Avid si candida al titolo di vincitrice di una partita nella quale non gioca da protagonista ma nella quale, si potrebbe dire, è tra coloro che danno le carte.