I Pearl Jam annunciano il sito ‘Deep’: ‘un'esperienza interattiva’ con quasi 200 concerti

Dopo essersi visti costretti, per il secondo anno consecutivo, a rimandare il tour europeo - compresa la data italiana, ora in programma per il il 25 giugno 2022 a Imola - a causa dell’emergenza Coronavirus, Eddie Vedder e compagni hanno annunciato il sito “Deep”: una raccolta digitale di quasi 200 concerti tenuti dai Pearl Jam tra il 2000 e il 2013.

Grazie a questa sorta di archivio virtuale, i fan della band di Seattle possono accedere alle registrazioni di 186 show, per un totale di 5.404 canzoni. Inoltre, attraverso l’hub “Deep”, è possibile cercare tutti i concerti divisi per categoria, e accompagnati dalle descrizioni scritte dai membri del fan club “Ten Club”, oltre ad ascoltare playlist tematiche tra cui "Best of Tour”, “Covers", "Know Your Rights" e molto altro.

La piattaforma, disponibile sul sito ufficiale dei Pearl Jam, permette anche di creare la propria scaletta personalizzata. Inserendo il proprio nome e la data di nascita, gli utenti possono ricevere così la loro setlist, accompagnata da una grafica generata con la calligrafia di Eddie Vedder, e trasformarla in una playlist da ascoltare in streaming.