Rolling Stones, esce l’album del concerto sulla spiaggia di Copacabana nel 2006

Il prossimo 9 luglio uscirà la testimonianza audio e video, remixata, ri-editata e ri-masterizzata, del concerto gratuito tenuto dai Rolling Stones il 18 febbraio 2006 sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janiero. Il disco, intitolato “A Bigger Bang: Live on Copacabana Beach”, sarà disponibile in diversi formati - tra cui DVD con doppio cd, Blu-Ray con doppio cd, 3LP nero e 3LP colorato - oltre che sotto forma di speciale box set e in versione digitale.

A differenza della raccolta da 4 DVD uscita nel 2007, “The Biggest Bang”, dedicata alla tournée a supporto dell’album di Mick Jagger e soci “A Bigger Bang”, la tracklist della nuova pubblicazione riprodurrà fedelmente la scaletta dello show sulla spiaggia di Copacabana. “A Bigger Bang: Live on Copacabana Beach”, infatti, includerà anche quattro tracce finora inedite e non contenute nel box set del 2007: "Tumbling Dice", "Oh No, Not You Again", "This Place Is Empty" e "Sympathy For The Devil".

In attesa dell’album, il prossimo 28 maggio i Mercury Studios pubblicheranno un Ep contente 4 brani tratti dal concerto di Copacabana (“Sympathy For The Devil”, “Wild Horses”, “You Got Me Rocking”, “Happy”) e la versione di “Rough Justice” tratta dallo show tenuto dai Rolling Stones nel novembre 2005 a Salt Lake City, nello Utah. La testimonianza video di quest’ultimo spettacolo sarà inclusa in un bonus disc dell’edizione deluxe di “A Bigger Bang: Live on Copacabana Beach”.

"Siamo abituati a suonare i più grandi concerti del mondo, ma devo dire che Rio è riuscito a ritagliarsi un posto speciale”, ha dichiarato Keith Richards a proposito dello show di Copacabana in un comunicato stampa. "È stato bellissimo", ha invece detto Mick Jagger: "I fan sono stati incredibili. Sanno come divertirsi”.

Ecco il trailer e, a seguire, la tracklist:

RIO

1. Jumpin’ Jack Flash

2. It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)

3. You Got Me Rocking

4. Tumbling Dice

5. Oh No, Not You Again

6. Wild Horses

7. Rain Fall Down

8. Midnight Rambler

9.

Night Time Is the Right Time.

10. This Place Is Empty

11. Happy

12. Miss You

13. Rough Justice

14. Get Off My Cloud

15. Honky Tonk Women

16. Sympathy For The Devil

17. Start Me Up

18. Brown Sugar

19. You Can’t Always Get What You Want

20. (I Can’t Get No) Satisfaction

SALT LAKE CITY (Bonus show – deluxe versions only)

1. Start Me Up

2. You Got Me Rocking

3. She’s So Cold

4. Tumbling Dice

5. Rain Fall Down

6. It’s Only Rock ‘n’ Roll (but I Like It)

7. Wild Horses

8.

All Down the Line.

9. Night Time Is the Right Time

10. Slipping Away

11. Infamy

12. Miss You

13. Rough Justice

14. Get Off of My Cloud

15. Honky Tonk Women

16. Sympathy for the Devil

17. Brown Sugar

18. Jumpin’ Jack Flash

19. You Can’t Always Get What You Want

20. (I Can’t Get No) Satisfaction