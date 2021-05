La Rappresentante di Lista: annunciate le prima date del tour estivo 2021

Dopo la partecipazione alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Amare”, incluso nell’ultimo album de La Rappresentante di Lista, “My Mamma”, e l’esibizione per il Concerto del Primo Maggio 2021, il gruppo di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina ha annunciato le prime date del suo tour in programma la prossima estate.

La tournée, battezzata “LDR - My Mamma tour estate 2021”, prenderà il via il prossimo 26 giugno con il live al Teatro Romano di Verona, per poi fare tappa il 2 luglio a Ferrara, il 9 luglio all’Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, il 14 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano), il 15 luglio a Torino, il 13 agosto a Grottaglie, il 2 settembre a Livorno e il 7 settembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma. I biglietti per i concerti sono disponibili sul sito ufficiale de La Rappresentante di Lista.

La band, oltre a far sapere che “il calendario verrà aggiornato più avanti e stiamo lavorando per arrivare in tutta Italia”, in un post pubblicato sui propri canali social ha dichiarato: “Sembrava difficile e invece adesso è realtà. Sembrava impossibile ed eccola qua. Palchi, tour, live, musica dal vivo, concerti, folla, amplificatori, baci, occhi lucidi e cantare a squarciagola. Chiamatela come volete, per noi questa è vita”. Ha aggiunto: “Queste sono le prime date del ‘My mamma tour’ durante il quale vi racconteremo finalmente le nostre canzoni e tutto l'universo che abbiamo immaginato per loro”.