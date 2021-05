Coldplay: "Non dovremmo dirlo, ma non ci sarà un nuovo album"

Il frontman dei Coldplay Chris Martin e il chitarrista della band inglese Jonny Buckland, sono stati intervistati nella giornata di oggi da Roman Kemp su Capital Breakfast, ospiti del programma per presentare il loro nuovo singolo "Higher Power".

A Martin e Buckland è stato chiesto se la band stesse preparando l'uscita del seguito dell'album "Everyday Life" ( leggi qui la recensione ) pubblicato nel novembre 2019. Chris Martin ha risposto: "Non dovremmo dirlo, ma non ci sarà". Buckland ha aggiunto: "Abbiamo registrato più di una canzone".Martin ha inoltre dichiarato: "Penso che se avessimo trascorso tutto questo tempo per fare una sola canzone, saremmo... stiamo solo risparmiando sugli annunci". E ha poi scherzato: "Potrebbe non non non non non non non esserci, potrebbe non esserci un album non nuovo".All'inizio di quest'anno le voci che circolavano sulla band britannica riportavano che il gruppo stesse lavorando a un nuovo album intitolato "Music Of The Spheres".Il nuovo brano "Higher Power" è stato presentato questa notte per la prima volta durante uno speciale collegamento con la Stazione Spaziale Internazionale, e la canzone è stata riprodotta per la prima volta su una "trasmissione extraterrestre" dall'astronauta francese dell'ESA Thomas Pesquet, a bordo della ISS.