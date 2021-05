AFM e SAG-AFTRA, ripartiti 70 milioni di dollari grazie all’Intellectual Property Rights Distribution Fund

Le associazioni American Federation of Musicians e Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists hanno ripartito 70 milioni di dollari ad artisti aventi diritto - nello specifico, cantanti non solisti, coristi e session man - esclusi in prima battuta dalla corrispondenza di royalties per lo sfruttamento di opere creative - canzoni comprese - su radio satellitari, siti di streaming non interattivo e formati digitali: l’opera di distribuzione è stata resa possibile dall’Intellectual Property Rights Distribution Fund, programma attivato per rendere possibile “la raccolta e la distribuzione di un'equa remunerazione” dei creatori di contenuti che già nel maggio dello scorso anno aveva ripartito oltre 60 milioni di dollari agli aventi diritto.