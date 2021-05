Una delle ultime esibizioni dal vivo di Miles Davis, che ebbe luogo al Théâtre Antique di Vienne, in Francia, il primo luglio 1991, pochi mesi prima della sua morte, sopraggiunta all'età di 65 anni il 28 settembre 1991, sarà pubblicata per la prima volta nell'album "Merci Miles! Live at Vienne" in uscita il prossimo 25 giugno.

Tracklist:

01 Hannibal

02 Human Nature (cover di Michael Jackson)

03 Time After Time (cover di Cyndi Lauper)

04 Penetration (cover di Prince)

05 Wrinkle

06 Amandla

07 Jailbait

08 Untitled finale