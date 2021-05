Myles Kennedy sul collaborare con Slash

In una nuova intervista con Anne Erickson di Audio Ink Radio, Myles Kennedy, 51enne frontman degli Alter Bridge e della band di Slash, tra gli altri temi trattati, ha parlato della facilità del fare musica insieme al chitarrista dei Guns N'Roses.



A domanda diretta se il lavorare e l'avere a che fare con Slash fosse in qualche modo complicato ed intimidatorio come potrebbe apparire dal di fuori, Myles ha risposto con entusiasmo: "Lui è davvero fantastico.

Voglio dire, è davvero molto facile lavorare con lui. Non c'è nulla di intimidatorio nello scrivere insieme a lui, perché non è geloso delle sue idee. Questo è uno degli svantaggi di molte persone creative, che tendono a diventare protettive e territoriali. Ciò che ho immediatamente imparato nel processo lavorativo era che lui era aperto a qualsiasi cosa. Quindi, il sapere che farà ciò che è meglio per la canzone è molto liberatorio. È un ragazzo molto simpatico. È un tipo molto pulito che ama suonare più di qualsiasi altra cosa al mondo. E' divertente.".

Tempo fa, parlando a The Pulse Of Radio, analogamente, riportò che la sua collaborazione conriuscì facile fin dall'inizio. "Lavoriamo davvero bene insieme. Non ho mai pensato a come funzionano le cose tra noi. È davvero naturale. Quindi come in ogni tipo di stretta relazione, penso che l'abbiamo davvero stabilita molto presto e ora facciamo le nostre cose. Non so che dire, abbiamo davvero un tipo di sinergia interessante."