Servizi per artisti, Beggars Group lancia Colourbox Music

Il gruppo Beggars, che incorpora importanti etichette indipendenti come XL Recordings, Matador, 4AD e Rough Trade, ha stretto un accordo di joint venture al 50% con i fondatori di Earworm Music Ben Turner e Simon Astall per il lancio di Colourbox Music, società di servizi per artisti ed editori dedicata a sincronizzazioni, licenze e soluzioni per autori.