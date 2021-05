Ed Sheeran, annunciato il ritorno ufficiale. E sponsorizza una squadra

L'ultima volta che si è esibito dal vivo, a fine marzo, non lo ha fatto ufficialmente, ma per rendere omaggio all'amico Michael Gudinski in occasione del concerto-tributo al discografico e imprenditore australiano organizzato alla Rod Laver Arena di Melbourne dopo la sua morte: suonò anche l'inedito "Visiting hours", ispirato proprio dall'amicizia con Gudinski. Ora Ed Sheeran, che alla fine del 2019 annunciò di volersi prendere una pausa dopo tre anni vissuti costantemente sulle scene, annuncia il suo ritorno ufficiale su un palco. E nel frattempo il rosso cantautore di "Thinking out loud" diventa sponsor dell'Ipswich Town, la sua squadra di calcio del cuore.

Ed Sheeran sarà tra i protagonisti di "Big Weekend" di BBC Radio1, festival organizzato dall'emittente radiofonica britannica, in programma dal 28 al 31 maggio. Con lui ci saranno anche Anne Marie, AJ Tracey, Celeste, i London Grammar e Mabel, tra gli altri. L'evento non si svolgerà in presenza, ma in formato digitale.

È probabile, ma non certo, che occasione dell'esibizione, che sancirà il suo ritorno ufficiale sui palchi a quasi due anni dall'ultima data del "Divide tour", il 26 agosto 2019 a Ipswich, Sheeran faccia ascoltare nuovo materiale.

E d'altronde il post con il quale la squadra di calcio della stessa Ipswich ha annunciato la collaborazione con la voce di "Don't" per la stagione 2021/2022, contiene anche un misterioso riferimento ad un tour che rimanda ai simboli che hanno dato i titoli ai tre album che tra il 2011 e il 2017 hanno reso Ed Sheeran una star del pop internazionale, "+", "x" e "÷", con l'aggiunta di altri due simboli matematici, "-" e "=". "Tutto sarà svelato al momento opportuno", ha fatto sapere lui, che ha confermato la collaborazione con il team della League One, la terza serie calcistica inglese, pubblicando sul suo account Instagram ufficiale una foto di sé da bambino con la maglia del club.