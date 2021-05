A seguito della notizia data da Boy George della morte di Nick Kamen, scomparso all’età di 59 anni lo scorso 4 maggio, Madonna ha reso omaggio al cantante, suo pupillo, attraverso un post condiviso sui proprio canali social.

Con un messaggio pubblicato su Instagram, accompagnato da una fotografia che ritrae la voce di “Like a virgin” in compagnia di Kamen e alcune immagine di quest’ultimo, la popstar ha ricordato lo scomparso artista scrivendo: “È straziante sapere che te ne sei andato. Sei sempre stato un essere umano gentile e dolce, e hai sofferto troppo. Spero che tu sia più felice ovunque tu sia, Nick Kamen”.

Grazie a uno spot per i jeans Levi's 501, con cui Kamen raggiunse la notorietà a 18 anni, Nick venne notato da Madonna che scelse di affidare a lui la canzone "Each Time You Break My Heart”, scritta dalla popstar insieme a Stephen Bray e originariamente inclusa nell’eponimo album di debutto del compianto cantante pubblicato nel 1987.