SCF, nel 2020 ripartiti 38,5 milioni di euro

SCF, la società di intermediazione che gestisce i diritti connessi discografici, in occasione della recente assemblea di bilancio ha reso noti i dati riferiti alla propria attività nel 2020. Come riferito in una nota ufficiale della collecting nel corso dell’anno passato “la raccolta degli incassi si è svolta in un contesto di straordinaria difficoltà dovuto all’esplodere dell’emergenza sanitaria”: a pagare più di tutti gli effetti della pandemia è stata l’area delle “public performance che, a causa dei ripetuti lockdown e zone rosse che hanno colpito i pubblici esercizi, ha mostrato un declino negli incassi del 29%. In calo, anche se in maniera minore, i ricavi da radio e televisioni, scesi del 4% mentre, grazie ad una maggiore azione di recupero su mercati esteri, sono cresciuti i ricavi dal fronte internazionale del 46%”.