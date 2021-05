Arrivano nuove accuse di violenza per Marilyn Manson, che risponde: ‘Falsità’

In un’intervista rilasciata recentemente a People la modella Ashley Morgan Smithline ha descritto nel dettaglio i presunti abusi e violenze sessuali subiti da Marilyn Manson, con cui ha dichiarato di aver intrattenuto una relazione tra il 2010 e il 2012.

Secondo quanto riferito da Smithline, che ha descritto il cantante statunitense - lo scorso febbraio accusato di abusi dall'attrice Evan Rachel Wood, successivamente denunciato anche da altre donne e poi scaricato sia dall'etichetta che dal suo storico manager, oltre che citato in giudizio di recente per violenza sessuale e traffico di esseri umani dall’attrice Esmè Bianco - come “il mostro più terrificante del mondo”, l’artista l’avrebbe violentata, morsa, frustrata, tagliata, soffocata, rinchiusa in una stanza insonorizzata e obbligata a partecipare a un patto di sangue.

“Non credevo si potesse violentare qualcuno con cui si ha una relazione”, ha detto la modella in una clip che accompagna l’articolo pubblicato ieri - 5 maggio - da People. Ha aggiunto: “C’è una differenza tra lo svegliarsi la mattina accanto a qualcuno che ha fatto sesso con te dolcemente e lo svegliarsi con una persona che ha fatto sesso con il tuo corpo mentre eri incosciente, che ti ha legata e che ha riso sadicamente delle tue urla e del fatto che non ti stesse piacendo”.

Brian Warner - questo il nome all’anagrafe della voce di “The beautiful people” - ha successivamente risposto alle accuse di Smithline, attraverso una dichiarazione affidata a un portavoce e rilasciata all’edizione statunitense di “Rolling Stone”, sostenendo: “Le sue affermazioni sono piene di falsità, tanto che non sapremmo da dove iniziare per rispondere”. E ancora: “Questa relazione, se è possibile definirla tale, non è durata neanche una settimana”. Lo scorso mese di febbraio Marilyn Manson, rispondendo alle dichiarazioni di Evan Rachel Wood e di altre donne, aveva descritto le accuse rivolte contro di lui come “orribili distorsioni della realtà”.

Ashley Morgan Smithline ha raccontato a People di essere entrata in contatto con il Reverendo dopo che queso l’ha notata in una serie di fotografie mostrategli dal fotografo Tyler Shield e di essere stata sedotta dall’intelligenza del cantante. La Smithline ha successivamente spiegato come il comportamento di Manson nei suoi confronti sia cambiato una volta che si è trasferita a casa di lui e che con il passare del tempo le violenze sono aumentate con il passare del tempo.

“Ho chiesto alle altre ragazze che sono state vittime di lui: ‘Quale pensate che fosse il suo obiettivo’”, ha detto Smithline nel video pubblicato da People, la quale ha spiegato anche di aver incontrato in precedenza Evan Rachel Wood, Esmè Bianco e molte della altre donne che hanno accusato Manson di presunti abusi. Ashley Morgan Smithline ha continuato: “Siamo tutte d’accordo sul fatto che voleva che ci uccidessimo”.