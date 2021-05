Concerti: Sum 41, cancellate le date italiane in programma ad agosto 2021

I due concerti che Deryck Whibley e soci avrebbero dovuto portare in scena nel nostro Paese il prossimo mese di agosto non si terranno. Attraverso un comunicato stampa, HUB Music Factory ha infatti annunciato la cancellazione delle due date italiane dei Sum 41 previste per la prossima estate.

Il “No personal space tour” della band canadese, che originariamente avrebbe dovuto fare tappa in Italia lo scorso anno e che è poi stato posticipato al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, avrebbe dovuto portare la formazione di “All killer no filler” a esibirsi sul palco del Festival di Majano, in provincia di Udine, il prossimo 8 agosto e su quello del Bay Fest di Igea Marina, inizialmente previsto dall’11 al 14 agosto 2021.

Sempre nella nota stampa si legge anche che: “I biglietti acquistati in prevendita potranno essere rimborsati. Per informazioni riguardo la policy su biglietti altre informazioni al pubblico: www.hubmusicfactory.com o contattare info@hubmusicfactory.com”.

I Sum 41 - che hanno tenuto il loro ultimo concerto in Italia il 28 gennaio 2021 al Lorenzini District di Milano - hanno pubblicato il loro più recente album in studio, “Order in Decline”, il 19 luglio 2019, a tre anni di distanza dal precedente “13 Voices” del 2016.