Twitch, accordo con Wasserman per un canale di musica dal vivo

Impegnata dalla seconda metà dello scorso anno in un’opera di pacificazione commerciale volta a una messa in regola più vasta possibile degli accordi di licenza, Twitch - la piattaforma di riferimento per gli appassionati di gaming di tutto il mondo - ha annunciato di aver stretto una partnership con la società di management Wasserman per l’apertura di un canale dedicato allo streaming di eventi musicali.