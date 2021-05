Guarda i Sonic Youth fare cover di Stooges e Crime in questo video inedito del 1987

Sul canale ufficiale YouTube dei Sonic Youth è stato pubblicato un filmato inedito dell’esibizione tenuta a sorpresa dalla band noise statunitense il 9 maggio 1987 al The Rat di Boston in occasione dello show benefico a supporto del magazine musicale Forced Exposure.

Durante il set il gruppo newyorkese, con strumenti presi in prestito al momento, propose una cover di “Hot Wire My Heart” dei Crime, incisa poi dai Sonic Youth per il loro disco “Sister” (la copertina è l'immagine di questo articolo) uscito nel giugno del 1987, con Thurston Moore alla voce. Successivamente la band eseguì una propria versione di "I Wanna Be Your Dog" degli Stooges, interpretata vocalmente da Kim Gordon e con J Mascis dei Dinosaur Jr come ospite alla chitarra.

Come sottolineato nella didascalia del video riportato più sopra, qualche settimana dopo l’esibizione al The Rat di Boston i Sonic Youth andarono in scena al Town and Country di Londra dove - tra le altre cose - fecero nuovamente la cover del brano originariamente incluso nell’eponimo album di debutto della band guidata da Iggy Pop del 1969. Durante il live londinese del 4 giugno 1987, però, Thurston Moore, Kim Gordon e soci eseguirono "I Wanna Be Your Dog insieme all’Iguana del Rock. Ecco il video: