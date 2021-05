Le belle canzoni scritte da Mario Lavezzi per altri interpreti

Musicista, cantante, chitarrista, produttore e compositore: Mario Lavezzi, milanese, nato l'8 maggio 1948 è tutte queste cose dall'ormai lontano 1966 – ben 55 anni fa! - quando iniziò la sua attività professionale nei Camaleonti, proseguendola nei Flora Fauna Cemento, in Il Volo (da non confondere con il Volo dei tre giovani vocalisti lirici), e poi, una decina di anni più tardi, da solista: il suo primo album in proprio è infatti del 1976, e ne ha poi pubblicati altri dieci (l'ultimo di questi è del 2011 e si intitola "L'amore è quando c'è"). Nel frattempo ha scritto molte canzoni per altri interpreti: per celebrare il suo compleanno ne abbiamo scelte alcune da farvi ascoltare.

Il primo giorno di primavera (Lavezzi-Minellono-Mogol), i Dik Dik, 1969

Non dimenticarti di me (Lavezzi-Mogol), i Nomadi, 1971

E la luna bussò (Pace-Avogadro-Lavezzi), Loredana Berté, 1979

In alto mare (Pace-Avogadro-Lavezzi), Loredana Berté, 1980

Io no (Avogadro-Lavezzi), Anna Oxa, 1982

Eclissi totale (Avogadro-Lavezzi), Anna Oxa, 1984

Torneranno gli angeli (Avogadro-Lavezzi), Fiorella Mannoia, 1983

Stella nascente (Mogol-Lavezzi), Ornella Vanoni, 1992

Vita (Mogol-Lavezzi), Lucio Dalla e Gianni Morandi, 1988

Stella gemella (Ramazzotti-Cogliati-Lavezzi-Tosetto), Eros Ramazzotti, 1996