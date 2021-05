Publishing, Warner Chappell e Primary Wave investono nei big del pop

Mentre Hipgnosis, in attesa di ufficializzare l’accordo per l’acquisizione del contratto dei Red Hot Chili Peppers, si assicura il catalogo di Andrew Watt , penna di fiducia di Camila Cabello, Benny Blanco, 5 Seconds Of Summer e altri, Warner Chappell e Primary Wave mettono a segno altri due importanti colpi di mercato in ambito pop.