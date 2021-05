Liam Gallagher: "Ascoltare i Pink Floyd stonato mi ha aperto la mente"

Liam Gallagher ha partecipato al programma, in parte radiofonico e in parte podcast, del DJ Phil Taggart 'ChillDaBeats'. Durante la chiacchierata ha ricordato che il fumare marijuana ascoltando i Pink Floyd ha permesso alla sua "mente di aprirsi".



Nello specifico l'ex frontman degli Oasis ha rivelato che, da adolescente, sballarsi e ascoltare "Comfortably Numb" nel buio più totale era "pietrificante", ma, col senno di poi, però crede che gli abbia permesso di vedere le cose da nuove prospettive.



Queste le parole spese da Liam: "Avevo un amico di nome Steven che non è più tra noi, riposi in pace, aveva circa un anno più di noi e diceva, venite a casa mia, ho questo album ("The Wall" dei Pink Floyd, ndr), lui aveva tutti questi album, fumavamo erba, lui chiudeva le tende e ascoltavamo, ascoltavamo.

Verso le due del pomeriggio eravamo a pezzi, tutti stonati e gli dicevamo, possiamo aprire un po' le tende? E lui, 'No, tenetele chiuse', così eravamo seduti lì terrorizzati nel buio pesto. I Pink Floyd possono aprire la tua mente e tutte quelle cose lì (quando sei adolescente, ndr) era come se avessimo visto un fantasma, era pietrificante. Ma, diventando grande ti siedi e vai, sono contento di aver ascoltato quella roba da stonato perché la mente si è aperta, è fantastico".

In un'altra parte della conversazione Liam Gallagher ha confessato di non avere l'energia per "inveire e delirare provocatoriamente" e fare musica di protesta in questi giorni. "Tutti si aspettano che tu esca e poi dicono 'oh qual è la tua nuova canzone, è chiassosa, è contro questo, è contro quello'. Io non ho tempo per questo, lo lascio ai giovani chiacchieroni, io non ho tempo per quella roba, non ho tempo per inveire e delirare, l'ho già fatto."