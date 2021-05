Claudio Baglioni, "In questa storia che è la mia" diventa un'opera-concerto

L'ultimo album di inediti di Claudio Baglioni, "In questa storia che è la mia" (leggi qui la recensione), pubblicato dal cantautore romano lo scorso mese di dicembre, diventa un'opera-concerto in streaming il 2 giugno alle ore 21.00, sulla piattaforma ItsART.

Lo spettacolo, in scena al Teatro dell'Opera di Roma, ha una durata di novanta minuti. Si apre con un monologo scritto da Claudio Baglioni e interpretato dall'attore Pierfrancesco Favino con un preludio danzato affidato ad Eleonora Abbagnato. Per la messa in scena di "In questa storia che è la mia" saranno coinvolti 188 tra musicisti, coristi, cantanti, ballerini e performer.

Sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita sui siti di Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster a partire dalle ore 11.00 di giovedì 6 maggio. Per tutti gli iscritti a Clab (il fan club dell’artista) e per tutti coloro che hanno acquistato un biglietto del tour 'Dodici note' di Claudio Baglioni (per le date di Caracalla, Siracusa e Verona) è stato riservato un prezzo esclusivo e dedicato, usufruibile unicamente su Ticketone a partire dalle ore 11.00 del 6 maggio fino alla mezzanotte del 9 maggio. Lo spettacolo di Claudio Baglioni su ITsART è acquistabile singolarmente. Non è necessario l’acquisto di un abbonamento per poter accedere alla piattaforma.