Morto Nick Kamen, cantante e modello pupillo di Madonna

Addio al modello e cantautore inglese Nick Kamen, pupillo di Madonna. Conosciuto per la sua hit "Each Time You Break My Heart" del 1986, Kamen aveva 59 anni.La notizia è stata data dal suo amico Boy George con un messaggio via Instagram. Per il momento non sono state ancora chiarite le cause della sua morte, avvenuta la scorsa notte.

Nick Kamen, che era nato nell’Essex con il nome di Ivor Neville Kamen, raggiunse la notorietà a 18 anni prima di diventare cantante grazie alla pubblicità uscita in tutto il mondo dei jeans Levi's 501. Nello spot divenuto iconico si vede il modello, in cui in quella occasione venne dato il nome di Nick, entrare in una lavanderia in jeans e maglietta bianca e togliersi poi i vestiti prima di metterli in lavatrice mentre risuonano le note di "Heard It Through The Grapevine" di Marvin Gaye. Fu proprio quello spot, notato da Madonna, a mettere in contatto Kamen con la popstar che scelse di affidargli una canzone che aveva scritto con Stephen Bray, proprio la hit "Each Time You Break My Heart", in cui Madonna fa i cori. La hit, che raggiunse la vetta della classifica inglese e ottenne grande successo anche in Germania, Spagna, Francia e Italia, diede il titolo all'omonimo album che seguì, primo dei quattro dischi che Nick Kamen pubblicò tra il 1987 e il 1992. Per il suo secondo album "Us" del 1988, Madonna gli assicurò la produzione del suo produttore Patrick Leonard.