Kiss, esce il bootleg ufficiale "Off The Soundboard: Tokyo 2001"

Il prossimo 11 giugno i Kiss pubblicheranno il bootleg live ufficiale "Kiss - Off The Soundboard". Il concerto cui fa riferimento questa nuova pubblicazione è stato registrato il 13 marzo 2001 al Tokyo Dome di Tokyo (Giappone) in presa diretta dal mixer. "Off The Soundboard: Tokyo 2001" è la prima di un serie di prossime pubblicazioni dal vivo e sarà disponibile in vinile nero 3LP, doppio CD e in digitale (download e streaming). Il 13 marzo 2001 a Tokyo Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley ed Eric Singer si esibirono e proposero i loro classici di fronte a una folla di 55.000 spettatori.

KISS – Off The Soundboard: Tokyo 2001 (2CD)

CD1

1. Detroit Rock City

2. Deuce

3. Shout It Out Loud

4. Talk To Me

5. I Love It Loud

6. Firehouse

7. Do You Love Me

8. Calling Dr. Love

9. Heaven’s On Fire

10. Let Me Go Rock & Roll

11. Shock Me / Guitar Solo

12. Psycho Circus



CD2

1. Lick It Up / Bass Solo

2. God Of Thunder / Drum Solo

3. Cold Gin

4. 100,000 Years

5. Love Gun

6. I Still Love You

7. Black Diamond

8. I Was Made For Lovin’ You

9. Rock And Roll All Nite



KISS – Off The Soundboard: Tokyo 2001 (3LP )

LP1, Lato A

1. Detroit Rock City

2. Deuce

3. Shout It Out Loud

4. Talk To Me



LP1, Lato B

1. I Love It Loud

2. Firehouse

3. Do You Love Me

4. Calling Dr. Love

5. Heaven’s On Fire



LP2, Lato A

1. Let Me Go Rock & Roll

2. Shock Me / Guitar Solo



LP2, Lato B

1. Psycho Circus

2. Lick It Up / Bass Solo

3. God Of Thunder / Drum Solo



LP3, Lato A

1. Cold Gin

2. 100,000 Years

3. Love Gun

LP3, Lato B

1. I Still Love You

2. Black Diamond

3. I Was Made For Lovin’ You

4. Rock And Roll All Nite



KISS – Off The Soundboard: Tokyo 2001 (Digital Tracklisting)

1. Detroit Rock City

2. Deuce

3. Shout It Out Loud

4. Talk To Me

5. I Love It Loud

6. Firehouse

7. Do You Love Me

8. Calling Dr. Love

9. Heaven’s On Fire

10. Let Me Go Rock & Roll

11. Shock Me / Guitar Solo

12. Psycho Circus

13. Lick It Up / Bass Solo

14. God Of Thunder / Drum Solo

15. Cold Gin

16. 100,000 Years

17. Love Gun

18. I Still Love You

19. Black Diamond

20. I Was Made For Lovin’ You

21. Rock And Roll All Nite