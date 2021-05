Hipgnosis, acquisiti i diritti su oltre 100 brani di Andrew Watt

In attesa della conferma ufficiale dell’apertura del “fronte rock” con l’acquisizione del catalogo dei Red Hot Chili Peppers, al momento data ancora come indiscrezione, la società di edizioni di Merck Mercuriadis mette a segno un importante colpo di mercato sul versante rock: Hipgnosis si è assicurata i diritti d’autore ed editoriali sul catalogo di Andrew Watt, all’anagrafe Andrew Wotman, definito dallo stesso Mercuriadis “probabilmente l’autore e produttore più rilevante oggi in circolazione” già coinvolto nella stesura e nella realizzazione di hit come “Señorita” di Shawn Mendes e Camila Cabello, “Havana” di Camila Cabello con Young Thug, “Let Me Love You” di DJ Snake, “Eastside” di Benny Blanco e “Youngblood” dei 5 Seconds Of Summer.