Vasco Brondi: "Fedez? Ha dimostrato che la tv ha un potere inferiore al suo"

"Fedez? Oggi continua ad essere difficile sentire un artista prendere posizione. Lui è un'anomalia. Ha creato un cortocircuito all'interno del sistema. Sta facendo vedere che la tv generalista ha un potere molto inferiore all'eco che può avere a uno che viene dalla rete": lo ha detto Vasco Brondi a margine della presentazione del nuovo album "Paesaggio dopo la battaglia", il primo inciso a proprio nome e non con il monicker Le Luci della Centrale Elettrica, commentando il discorso del rapper al Concerto del Primo Maggio 2021. "Va a riempire un totale vuoto di dibattito politico, grazie a Dio, quello lasciato dalla sinistra. E lo fa perché è disinteressato, non cerca voti: il suo messaggio mi è sembrato autentico", ha aggiunto il cantautore ferrarese.

Come Fedez negli ultimi tempi non hanno mancato di prendere pubblicamente posizione anche Emma, Elodie e Michele Bravi, che proprio sul palco del Concerto del Primo Maggio 2021 ha fatto un discorso sul peso delle parole, con un'allusione a Pio e Amedeo, il cui monologo contro il politically correct a "Felicissima sera" negli scorsi giorni ha fatto discutere: "Non conosco bene la storia del pop. Ma fino a pochi anni fa il cantante pop impegnato era una rarità. Eros Ramazzotti non mi pare abbia mai preso posizioni politiche", ha commentato Vasco Brondi (in "Chitarra nera", uno dei singoli che hanno anticipato l'album "Paesaggio dopo la battaglia", canta: "Anche questa piccola città è diventata fascista / Ma passerà, questa ondata di merda passerà"), "invece ora c'è una nuova generazione che si espone. Sono anomalie che fanno paura perché personaggi del genere hanno una potenzia. E non a caso la tecnica di Salvini è dire: 'Io ho sempre amato le canzoni di Emma, anche se mi attacca continuerò ad ascoltarla. Cerca di neutralizzare la cosa così".