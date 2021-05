Vimeo, da discografia azione legale per hosting di contenuti musicali in violazione in Italia

La Federazione Industria Musicale Italiana e FPM - Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale hanno coordinato, con il sostegno dell’International Federation of the Phonographic Industry, un’azione legale per conto dei membri delle proprie case discografiche contro Vimeo, la piattaforma di video sharing con quartier generale a New York controllata dalla holding americana IAC: come spiega una nota diffusa da FIMI nella giornata di oggi, mercoledì 5 maggio, il provvedimento riguarda l’omissione da parte di Vimeo di impedire la visualizzazione in Italia di musica senza licenza sulla sua piattaforma.