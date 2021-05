Noel Gallagher: "Il tour con gli U2? Fantastico. Non ricordo nulla"

Noel Gallagher, durante la partecipazione al Late Late Show di Ryan Tubridy, raccontando le volte in cui è andato in tour con gli U2, prima con gli Oasis durante il Pop Mart Tour e poi nel 2017 come apertura delle date in Europa del tour di The Joshua Tree, non ha rinunciato alla sua proverbiale ironia: "E’ stato fantastico, anche se non mi ricordo niente. A quanto pare è andata benissimo".

Noel ha spiegato che l’amicizia con gli U2 risale al luglio del 1995, quando gli Oasis hanno suonato allo Slane Castle di Dublino come spalla dei R.E.M.: "Adam Clayton è venuto a quel concerto, siamo diventati amici e da allora i nostri figli vanno in vacanza insieme". Non è la prima volta che Noel rievoca i tour con i colleghi: "Gli U2 fanno le feste più incredibili a cui sia mai stato - ha raccontato - Una volta io e Bono siamo finiti a cantare in un karaoke e abbiamo anche fatto un duetto su Kung Fu Fighting di Carl Douglas. Devo dire che Bono l’ha cantata in modo perfetto, è stato fantastico".

E ancora: "Dopo un concerto a Dublino siamo andati all'aftershow, e siamo tornati a casa alle 5 di mattina.

Io ero ospite proprio da Bono. Dopo la festa, l'unica cosa che ricordo è di essere stato svegliato dal cellulare in un posto che non conoscevo. Era lui [Bono]: 'Sei vivo? Dove sei?', mi ha chiesto. 'Credo di essere a casa tua', gli ho risposto, 'ma non so dove. Dove sono?'. Mi aveva messo in una dependance, in fondo al giardino. Allora mi ha detto: 'Bene, sei vivo. Dai, vieni, che ti stanno tutti aspettando'. 'Aspettando per cosa?', gli ho chiesto. 'Per il pranzo che ho organizzato in tuo onore', mi ha risposto lui: 'Ci sono 75 invitati'. 'Fammi solo scendere dal letto', gli dico, e lui mi fa: '.Allora sbrigati, perché il presidente irlandese è appena arrivato e lui è seduto proprio di fianco a te'".