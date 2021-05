Morgan vola dal monopattino: due costole rotte

Un tombino sconnesso, la caduta dal monopattino e due costole rotte: protagonista Morgan. A riferire della rovinosa caduta del cantautore monzese è il sito Mow (Men On Wheels). L'incidente sarebbe avvenuto il primo maggio a Milano con Marco Castoldi, in arte Morgan, che era di ritorno da una session con i Bluvertigo, la vecchia band con cui sta lavorando a un nuovo album. Secondo Mow, l'artista si sarebbe rialzato da solo per poi tornare a casa. A quel punto il dolore è diventato insopportabile e pare che Morgan abbia chiesto aiuto tramite il nuovo social Clubhouse, dove si entra ad invito e si dialoga solo con messaggi vocali. Qui avrebbe "aperto" la room "Cercasi ortopedico a Milano".

Nonostante la brutta botta e il riposo assoluto che ne sarebbe dovuto seguire, Morgan, il giorno successivo è tornato sempre su Clubhouse e, per chi era online, ha allestito una serata dedicata alle canzoni di Umberto Bindi. Sempre su Clubhouse tra Asia Argento e Morgan sembra essere tornato il sereno. Dopo la guerra a colpi di carte bollate in tribunale che è costato persino uno sfratto al cantante perché non pagava gli alimenti (per la figlia Anna Lou, ndr), i due hanno deposto le armi. E proprio su Clubhouse arriva la domanda: "Perché non torniamo insieme?", chiede l'attrice a Morgan.