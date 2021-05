Warner investe ancora nel digital: annunciata una partnership con Wave

Perché mirare a piattaforme già affermate come Fortnite, la piattaforma sviluppata da Epic Games dove, tra l’altro, la concorrente Sony è titolare di una partecipazione al 2%, quando un universo virtuale ce lo si può fare da soli? Questa parrebbe essere la filosofia di Warner Music, che dopo la partnership con Genies per la creazione di avatar e l’attivazione di operazioni commerciali NFT ha deciso di investire in Wave, piattaforma digitale specializzata nella creazione di eventi musicali virtuali già attenzionata da aziende come Tencent e sfruttata da nomi di alto profilo del pop globale come Justin Bieber e The Weeknd.