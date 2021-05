U2 e Martin Garrix insieme per la canzone ufficiale degli Europei

Gli U2 hanno collaborato con il dj Martin Garrix per registrare l'inno ufficiale degli Europei di calcio. Il torneo, originariamente previsto dal 12 giugno al 12 luglio 2020, il 17 marzo 2020 è stato ufficialmente rinviato di 12 mesi dalla UEFA, in modo da poter completare le coppe europee e i campionati nazionali della stagione 2019-2020, sospesi per la pandemia di Covid-19 in Europa. E così la manifestazione si terrà quest'estate, dall'11 giugno all'11 luglio 2021. Le semifinali e la finale si disputeranno al Wembley Stadium di Londra.

A rivelare la collaborazione fra la band rock e il dj di fama internazionale è stato il The Sun. Dopo che Garrix ha scritto la musica e invitato le star del rock a unirsi a lui, la collaborazione è entrata nel vivo. Gli artisti sono stati avvistati ieri a Londra, dove si ritiene abbiano girato il video. La canzone si chiamerà "We Are The People", un inno pensato per sollevare il morale.

Una fonte ha spiegato al The Sun: "Martin adora il calcio, quindi questa opportunità è stata enorme per lui, motivo per cui ha puntato al massimo quando cercava collaboratori. Ha passato mesi e mesi a lavorare su questa canzone per renderla perfetta e .una volta che Bono e The Edge sono arrivati a bordo, ha raggiunto nuovi traguardi. Martin è noto per la sua musica dance, ma insieme l'hanno davvero trasformata in un vero e proprio inno. È incredibile. Hanno parlato un bel po' di volte e in questo momento sono a Londra per lavorare al video. Non vedono l'ora di farlo uscire in modo che tutti possano ascoltarlo molto presto". Enrique Iglesias, David Guetta e Zara Larsson e Nelly Furtado sono tra gli artisti che hanno realizzato canzoni per i precedenti europei. Garrix è stato confermato per la prima volta come il prescelto per creare la colonna sonora degli europei nell'ottobre 2019.