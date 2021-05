Warner Music, primo trimestre 2021 in crescita grazie a Ed Sheeran e Dua Lipa

Il gruppo Warner ha incassato nel corso del primo trimestre del 2021 grazie alla musica registrata 1.059 miliardi di dollari, dato in crescita del 16,8% su base annua: del totale 772 milioni sono stati generati dallo streaming (+23,2% su base annua), specialmente - specificano i vertici di WMG - su piattaforme emergenti come TikTok e Peloton. A sorprendere, tuttavia, è il dato relativo alle vendite fisiche, che impennandosi del 25,5% su base annua ha generato entrate per 118 milioni di dollari.