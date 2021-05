Assomusica al ministro Franceschini: ‘Veloce accesso vaccinale ai lavoratori dello spettacolo’

In un comunicato congiunto firmato anche da AGIS, Federvivo e ANFOLS l’associazione dei promoter musicali italiani Assomusica ha fatto appello al Ministro della Cultura Dario Franceschini perché al settore dello spettacolo venga accordato lo stesso trattamento - in termini di sostegno e assistenza nel contesto dell’emergenza sanitaria da SarS-Cov-2 ancora in corso - previsto per il mondo dello sport.