Amici 2021, già tutti sotto contratto i cantanti finalisti

A poco meno di due settimane della serata finale - in programma per il prossimo 15 maggio - del talent, si è già concluso il rush della discografia per accaparrarsi i servigi dei cantanti rimasti in gara all’edizione 2021 di “Amici” di Maria De Filippi: come rivelato oggi in una nota ufficiale diffusa dall’ufficio stampa del programma, due major e un’importante indie si sono già assicurate le firme dei quattro artisti musicali rimasti in gara sui rispettivi contratti di collaborazione.