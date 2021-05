J-Ax, cancellato il concerto al Forum di Milano ma ‘in arrivo tanta nuova musica’

Il concerto di J-Ax già rimandato tre volte a causa dell'emergenza sanitaria e annunciato in ultima istanza per il prossimo 20 giugno al Mediolanum Forum di Assago, alla periferia sud di Milano, è stato definitivamente cancellato: lo annuncia una nota di Vivo Concerti, la società che cura gli interessi live del già frontman degli Articolo 31, dove si spiega che “data la persistente situazione epidemiologica legata al COVID-19 e il perdurare dello stato di emergenza” lo spettacolo non potrà avere luogo, rimandando al proprio sito ufficiale per la richiesta dei rimborsi.

La notizia è stata commentata anche dallo stesso artista sui propri canali social ufficiali, con toni decisamente meno distaccati:

“Vi avevo promesso un grande concerto al Forum”, ha detto il cantante milanese: “Un live in cui ci saremmo potuti abbracciare e divertire. Questo, però, in sicurezza. Ed è questo il motivo che ha portato il concerto a essere, purtroppo, rimandato tre volte. Vi avevo promesso anche vi avrei restituito i soldi, piuttosto che trattenerli per date che nessuno in Italia vi può assicurare, oggi, che saranno con certezza rispettate. E quando dico ‘restituito’ intendo che i soldi vi torneranno nei vostri conti, non ci saranno coupon o robe simili tirate su per evitare di ridare indietro il denaro”.

“Non credo sia corretto per la situazione che ancora tanti, in Italia, stanno vivendo”, ha aggiunto J-Ax: “Credo che anche il prezzo di un biglietto oggi faccia comodo a una famiglia e che se uno ha pagato per vedere me in concerto è giusto che veda me, e non ciò che viene deciso o imposto da una società terza. Mi dispiace di essere arrivato a questo punto, ma non mi piace rischiare la vita degli altri e nemmeno prendere per il culo nessuno. Quindi il concerto del 20 giugno è stato ufficialmente annullato. Quando potremo rivederci in concerto, però, vi prometto che sarà lo spettacolo più bello della vostra vita. Preparatevi, perché sto arrivando con tanta nuova musica musica. A tra poco”.

L’ultimo album in studio di J-Ax, “ReAle”, è stato pubblicato nel gennaio del 2020: nel settembre dello stesso anno l'artista ha fatto trapelare il progetto punk rock "Uncool & Proud", realizzato sotto lo pseudonimo di J-Axonville e non reso disponibile né come prodotto streaming né sulle piattaforme digitali.